Hatay yerel haberleri... Arsuz'da "Muaythaı Süper Ligi 3. Ayak Müsabakaları" Tamamlandı

Arsuz Belediyesi ve Türkiye Muaythai Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "Muaythai Süper Ligi 3. Ayak Müsabakaları" tamamlandı.

Arsuz Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen müsabakalara; Arsuz Kaymakam Vekili Ahmet Açıkgöz, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Türkiye Muaythai Federasyonu Genel Sekreteri Korkmaz Atalay, Daire Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve sporseverler katıldı. Çeşitli illerden gelen sporcuların mücadele ettiği turnuvada, kategorilere göre şampiyonluk kupaları verildi.

Spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını belirten Başkan Güven, şöyle konuştu:

"Çok değerli sporseverler, sevgili seyirciler. Bugün Arsuz'dayız. Sporun her türlüsünü burada yapmaktayız. Biliyorsunuz bir sürü etkinlik yaptık ama muaythai Türkiye'de az tanınan ama çok önemli bir spor dalı. İlçemizde olması tabi bizi çok sevinirdi. Muaythai, Tayland'ta yani Uzak Doğu'da gelişen bir spor dalıdır. Benim öğrendiğim ve gördüğüm kadarıyla insanların kendine güvenini yerine getiren bir spor dalı. Bunu yapan kişiler kendini savunmayı öğrenirken psikolojik olarak da stres atıyor. Bir doktor olarak söylüyorum; vücudun her tarafı çalışıyor. Biz bu spor dalı dahil tüm branşları önemsiyoruz. Muaythai Federasyonu'na ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz Arsuz Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanındayız. Bu şampiyonaya katılan tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum."