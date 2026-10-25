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Hatay Valisi Masatlı, Yayladağı'nda afet konutlarına yerleşen ailelerle buluştu

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Hatay Valisi Masatlı, Yayladağı'nda afet konutlarına yerleşen ailelerle buluştu
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde yapımı tamamlanan kırsal afet konutlarına yerleşen vatandaşları ziyaret etti. Kışlak Mahallesi'nde muhtar Yusuf Çetin ve vatandaşlar Vali Masatlı'yı al bayrakla karşıladı; Masatlı konutlarda inceleme yapıp ailelerle sohbet etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde yapımı tamamlanan kırsal afet konutlarına yerleşen vatandaşları ziyaret etti. Kışlak Mahallesi'nde gerçekleşen ziyarette muhtar Yusuf Çetin ve vatandaşlar, Vali Masatlı'yı al bayrakla karşıladı.

Kışlak Mahallesi Kızılgöl mevkisindeki konutlarda incelemelerde bulunan Masatlı, yeni evlerine kavuşan ailelerle bir araya gelerek sohbet etti.

Vatandaşlara yeni evlerinin hayırlı olmasını dileyen Masatlı, ailelere sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Kışlak Mahallesi Muhtarı Yusuf Çetin ve beraberindekilerin Vali Masatlı'yı al bayrakla karşılamasıysa dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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