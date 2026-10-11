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Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da yapımı süren emniyet ve jandarma binalarını inceledi

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Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da yapımı süren emniyet ve jandarma binalarını inceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da yapımı süren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı hizmet binalarını inceledi. Binalarla güvenlik birimlerinin kapasitesinin artırılması ve vatandaşlara daha hızlı, nitelikli hizmet sunulması amaçlanıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da yapımı devam eden Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ile Hatay İl Jandarma Komutanlığı hizmet binalarında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanlarını gezen Vali Masatlı, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Modern hizmet anlayışına uygun olarak inşa edilen binalarla güvenlik birimlerinin çalışma kapasitesinin artırılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projelerin tamamlanmasıyla güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşlara daha hızlı ve nitelikli hizmet sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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