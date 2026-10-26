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Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da Kurtuluş Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi

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Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da Kurtuluş Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'daki Kurtuluş Caddesi'nde Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında süren çalışmaları inceledi. Masatlı, caddenin özgün dokusu korunarak yeniden kent yaşamına kazandırılmasının Antakya'nın kültürel kimliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında çalışmaların sürdüğü Antakya'daki Kurtuluş Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Sahadaki çalışmaları yerinde değerlendiren Vali Masatlı, projenin mevcut durumu, çalışmaların ilerleyişi ve planlanan adımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kurtuluş Caddesi'nin Antakya'nın tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Masatlı, tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Masatlı, caddenin özgün dokusu korunarak yeniden kent yaşamına kazandırılmasının, Antakya'nın kültürel kimliğinin yaşatılmasına ve tarihi merkezinin canlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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