Haberler

Hatay'ın kırsal mahallelerinde deprem konutlarında çalışmalarında sona gelindi

Hatay'ın kırsal mahallelerinde deprem konutlarında çalışmalarında sona gelindi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ve Reyhanlı'daki kırsal afet konutları inşaatını yerinde inceleyerek, depremin izleri silinerek vatandaşlara güvenli ve modern yaşam alanları oluşturulduğunu belirtti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yapımı devam eden kırsal afet konutlarındaki çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlar için güvenli ve modern yaşam alanları oluşturulduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin izleri silinerek vatandaşlar yuva sahibi olmaya devam ediyor. Kent merkezleri adeta yeniden inşa edilirken, depremde hasar gören kırsal yerleşim yerlerinde de kırsal afet konutları inşa edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı; Antakya ilçesi ve Reyhanlı ilçesinde yapımı devam eden kırsal afet konutlarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, vatandaşlar için güvenli ve modern yaşam alanları oluşturulduğunu ifade etti. Madenboyu Mahallesi ve Melekli Mahallesi kırsal afet konutları 121 konuttan ve Tayfur Sökmen Mahallesi ile Varışlı Mahallesi kırsal afet konutları 174 konuttan oluşuyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
İşte 2025'in en çok konuşulan olayları

En çok bunları konuştuk! İlk sırada Türkiye'yi yasa boğan olay var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da korkutan deprem
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
title