Hatay Valisi, Gazeteci Çiftinin Nişan Törenine Katıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İhlas Haber Ajansı Hatay Bölge Müdürü Veysel Korkmaz ve psikolog Melisa Kartal'ın nişan töreninde mutluluklarına ortak oldu. Tören, Defne ilçesinde gerçekleşti ve birçok davetli katıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İhlas Haber Ajansı Hatay Bölge Müdürü Veysel Korkmaz ve psikolog Melisa Kartal çiftinin nişan kurdelesini keserek mutluluklarına ortak oldu.

Defne ilçesinde bulunan kır bahçesinde gerçekleşen nişan törenine; Vali Masatlı, Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir, yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda gazeteci ile Korkmaz ve Kartal ailelerinin yakınları katıldı. Anlamlı gecede genç çifte nişan yüzüklerini takan Vali Masatlı, çifte bir ömür boyu mutluluk diledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
