Hatay sokakları keçilere kaldı Mahir Hatapoğlu: "İnsanlar koku olur diye kızardı, şimdi keçilere kaldı" Hatay'da yaşanan depremlerin ardından boş kalan lüks sitelerin bahçeleri ile enkazlar arasındaki alanlar keçi sürülerine kaldı.

Hatay sokakları keçilere kaldı

Mahir Hatapoğlu:

"İnsanlar koku olur diye kızardı, şimdi keçilere kaldı"

HATAY - Hatay'da yaşanan depremlerin ardından boş kalan lüks sitelerin bahçeleri ile enkazlar arasındaki alanlar keçi sürülerine kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da sokaklar bugünlerde keçilere kaldı. Ağır hasarlı binaların sayısının fazla olduğu şehir merkezinde sessizlik hakim olurken, şehir merkezindeki keçi sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu. Deprem öncesinde sitelerin yanına yaklaştırılmayan geçiler, bugünlerde şehir merkezinde rahatlıkla otlayabiliyor. Ağır hasarlı binaların altlarında karınlarını doyurmaya çalışan keçiler ise ilginç görüntüler oluşturdu.

"İnsanlar koku olur diye kızardı, şimdi sadece burada keçiler kaldı"

Keçilerini Antakya merkezde otlatan Mahir Hatapoğlu, "Keşke bunlar olmasaydı. Çok insanımız öldü. Normalde biz buralarda otlatamayız. İnsanlar koku olur diye kızardı ama şimdi kimse kalmadı, sadece hayvanlara kaldı. Yıkıntıların arasında hayvanları otlatıyoruz. Keşke otlatmasaydık buralarda. Daha önce ormanlık alanlarda, insanların kızmadığı alanlarda otlatıyorduk. Şimdi burada kimse yok. O yüzden buradaki bitkileri keçiler yiyor" dedi.

"Bu depremden ders almayan çok kişi var"

Şehir merkezinde akşamları yağmacıların olduğunu ifade eden Hatapoğlu, şunları söyledi:

"Bu depremin insanlara ders vermesi lazımdı, insanlar daha beter oldu. O gece ben aşağı indiğimde babanın oğluna, oğlunun babasına yardım etmediğini gördüm. Mahşer yeri gibiydi. İnsanlar feryat içinde, insanlar şoktaydı. Kıyametin fragmanını yaşadık. Allah bize acıdı. Çok şiddetli bir deprem oldu. Allah'ın kudretini anlamamız için bizleri bıraktı ama ders almayan çok kişi var."