Hatay Reyhanlı'da bir kadın, 170 bin TL ödeyip 20 yıllık ev hayaline kavuşamadı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Ayten Cünedioğlu, yaklaşık 5 sene önce ev satın alma umuduyla çıktığı yolda dolandırıldığını iddia ederek 20 yıllık ev hayalinin kendisinin olduğu söylenen 2 dairenin başkalarına satılmasıyla son bulduğunu söyledi.

Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Ayten Cünedioğlu, yıllarca zorlu şartlarda biber temizleyerek 4 evladını okuttu ve ev alma hayaliyle para biriktirdi. 20 yıldan beri ev hayali kuran Cünedioğlu, 2021 yılında temelden ev satın almak için 275 bin TL'ye anlaşmaya vardığını ve zaman içerisinde 170 bin TL ödeme yaptığını iddia ederek müteahhitle sözleşme yaptığını söyledi. Kendisine satıldığını iddia ettiği 3. kattaki evin bir başkasına satıldığını öğrenen Cünedioğlu, yaptığı görüşmelerde 4. kattaki evin kendisine verileceği konusunda anlaştı. Ev hayaliyle yola çıkan ve ödeme yapan Cünedioğlu'na ait olduğu söylenen 4. kattaki ev de bir başkasına satıldı ve yıllar geçmesine rağmen emektar kadın hayalini kurduğu eve kavuşamadı. Cünedioğlu, "Bu parayı ben kimseye yedirmeyeceğim" sözleriyle yaşadığı haksızlığı anlattı.

"3. kattaki evimi başkasını satıp 4. katı verdiler ama bu sefer de 4. kattaki evimi de başkasına sattılar"

2021 yılında ev satın almak için şahıslarla anlaştığını ve ödeme yaptığını fakat yıllar geçmesine rağmen evini alamadığını iddia eden Ayten Cünedioğlu, "2021 yılında temelden girerek ev almak istedim. Aldığım ev, sözde 8 ay içerisinde bitecekti ama bitmedi. Ev için sözleşme esnasında peşinat verdim. İlk önce 50 bin TL verdim ve 15 gün sonra da 50 bin TL daha verdim. Geri kalanını da anahtar tesliminde verecektim. Ben biber işinde çalışıp biriktikçe parça parça vermeye başladım. 8 ay geçti ama evin inşası bitmedi. Pandemi var diye oyaladılar ve ev 2023 yılında bitti. 3. kattaki evimi başka birisine sattıklarını öğrendim. Benim sözleşmem var ve buna izin vermiyorum dedim. Evin içinde oturduğum esnasında evi yapan inşaat sahiplerinden biri geldi. Bu duvarları yıkın diyerek vurmaya başladı. Ben hakkımı korumak istedim ve emniyeti çağırın dedi. İnşaat sahipleri birkaç adam getirerek beni zorla evden çıkardılar. Bu olanlara göz yumdum ve çocuklarıma anlatmadım. Benim evimin tapusunu bana vereceklerine başka birine verdiler. Bana 3. kat yerine 4. kat daireyi vereceklerine söz verdiler, onların yalanına ben inandım. Yine duydum ki benim 4. kat daireyi de başka birine satılmış, bu sefer dedim durmayacağım artık. Bu senin evin diye denildi ama artık ben hiç kimseye güvenmiyorum" dedi.

"Ben 4 çocuk okuttum, hem bu birikimi onlardan arttırarak biriktirdim"

Kendisinin biber temizleyerek 4 evladını okuttuğunu ve aynı zamanda 20 yıllık hayalini gerçekleştirmek için ev satın alma umuduyla 170 bin TL ödeme yaptığını ifade eden Cünedioğlu, "Ben bir şebekenin içerisindeyim ve beni dolandırdılar. Evimin parası olan 170 bin TL'yi çarptılar. Ev için 275 bin TL anlaştığım evin 170 bin TL vermiştim, burada imzalı kağıdım var. Benim 20 yıldan beri bir ev hayalim vardı ve maalesef öyle insanlara denk geldim. Benim 3. katımı sattılar ve sonra 4. kat dediler ama 4. kattaki evimi de başkasına sattılar. Ben çaresizim, bana yardım edin ve ben sesimi duyuracağım, hakkımı kimseye yedirmeyeceğim. Biber işinde yana yana millet yüz kilo yapamazken tonlarca yaptım. Ben 4 çocuk okuttum hem bu birikimi onlardan arttırarak belki de üstlerinden belki de yiyeceklerinden arttırarak ben biriktirdim. Bu parayı ben kimseye yedirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı