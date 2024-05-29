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Hatay Mahallesinde Cenaze Yemeği Yasaklandı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Camuzkışlası Mahallesi'nde muhtar Murat Yılmaz, mahalleli tarafından desteklenen bir kararla cenaze yemeğini kaldırdı. Bu kararın ardından mahallede bir aydır hiç kimse vefat etmedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Camuzkışlası Mahallesi'nde muhtar Murat Yılmaz, "Cenaze evinde yemek yenmez. Bundan dolayı 3 günlük taziye yemeği kaldırılmıştır" yazısını astığından bu yana kimse vefat etmedi. Mahalleli tarafından ortak alınan karar vatandaşlardan takdir topladı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Camuzkışlası Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerinde 460 farkla kazanan Murat Yılmaz, mahallenin yeni muhtarı oldu. Yerel seçimlerin ardından görevini başarıyla yürüten muhtar Yılmaz'ın ilk icraatıysa cenaze sahiplerine büyük külfet olan cenaze yemeğini kaldırmak oldu. Muhtar Yılmaz, mahallelinin fikrini alarak çoğunluğun kararıyla 'Cenaze evinde yemek yenmez, bundan dolayı 3 günlük taziye yemeği kaldırılmıştır' yazılı afişi asarak cenaze yemeğine son verdi. Cenaze yemeğinin yasaklanmasının ardından mahallede 1 aydır kimsenin vefat etmese de ilk cenazede alınan kararın uygulanması bekleniyor.

"Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür"

Çoğunluğun fikriyle cenaze yemeğini kaldıran muhtar Murat Yılmaz, "İnsanlar acılarıyla mı uğraşsın yoksa yemekle mi uğraşsın. Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür. Bu yüzden cenaze yemeğini tamamen kaldırdık. Allah'ın izniyle bundan sonra böyle devam edecek. Yüzde 90 herkesin kararını aldık. Böyle bir karar verdik. Bu afişi 1 ay önce astıktan sonra kimse ölmedi. İlk cenazede de bu karar uygulanacak" dedi.

"Dinimizde bir yeri yoktur ve hatta günahtır"

Taziye yemeklerinin dinde yeri olmadığını ifade eden imam Süleyman Geçici, "Taziye yemekleri 3 günlük mekruhtur. Dinimizde bir yeri yoktur ve hatta günahtır. Cenaze sahiplerine ağır bir yüktür. Uzaktan gelenler için verilebilir ama bu artık bir gelenek haline geldiği için cenaze sahiplerine hem maddi hem de manevi olarak ağır bir yüktür. Mahallemiz için çok güzel bir karar oldu. Bu kararın diğer köyler için örnek teşkil etmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"Bu yazı asıldıktan sonra köyümüze cenaze de gelmez oldu"

Afiş asıldıktan sonra mahallede kimsenin ölmediğini söyleyen vatandaş Resul Babayiğit, "Muhtarımızın aldığı bu kararı hepimiz uyguluyoruz ve çok da güzel bir karar. Bu yazıyı asalı bir ay oldu. Bu yazı asıldıktan sonra köyümüze cenaze de gelmez oldu. Normalde haftada bir kişi ölüyordu. Muhtarımız bu yazıyı astıktan sonra kimse ölmüyor. Bunun için çok seviniyoruz. Muhtarımızın bu kararı için tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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