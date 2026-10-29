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Hatay Kumlu'da yağmurda Atatürk'ün maketine şemsiye tutan küçük kız yürekleri ısıttı

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Hatay Kumlu'da yağmurda Atatürk'ün maketine şemsiye tutan küçük kız yürekleri ısıttı Haber Videosunu İzle
Hatay Kumlu'da yağmurda Atatürk'ün maketine şemsiye tutan küçük kız yürekleri ısıttı
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sırasında yağmurda Atatürk'ün maketini şemsiyesiyle koruyan küçük kızın davranışı yürekleri ısıttı. Bu anlamlı anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sırasında etkili olan yağışta, Mustafa Kemal Atatürk'ün maketinin ıslanmaması için şemsiye tutan küçük kızın davranışı yürekleri ısıttı.

Kumlu ilçesinde bulunan Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, Cumhuriyet Bayramı etkinliği sırasında yağmura rağmen Atatürk'ün maketini şemsiyesiyle korumaya çalıştı. Küçük öğrencinin bu anlamlı davranışı sosyal medyada beğeni topladı.

Sınıf öğretmeni Sinem Elif Büyük'ün öğrencisi Meryem Birce'nin Atatürk'e duyduğu sevgiyi gösteren o anlar, etkinliğin dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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