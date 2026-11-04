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Hatay Kırıkhan'da aday 5. direksiyon sınavını geçip ehliyetini davul zurnayla kutladı

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Hatay Kırıkhan'da aday 5. direksiyon sınavını geçip ehliyetini davul zurnayla kutladı Haber Videosunu İzle
Hatay Kırıkhan'da aday 5. direksiyon sınavını geçip ehliyetini davul zurnayla kutladı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aday, Adana'da başarısız olduğu 4 direksiyon sınavının ardından Kırıkhan'daki kursta girdiği 5'inci direksiyon sınavını geçerek ehliyetine kavuştu. Mutluluğunu davul zurna eşliğinde akrabalarıyla kutlayan adayın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayalini kurduğu ehliyetine 5'inci direksiyon sınavında kavuşan aday, mutluluğunu davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı.

Adana'da girdiği 4 direksiyon sınavından sonuç alamayan 32 yaşındaki Ferdi Solmaz, yılmayıp Kırıkhan ilçesindeki sürücü kursuna kayıt yaptırdı. Solmaz, 5'inci kez girdiği direksiyon sınavını başarılıyla tamamladı. Hayali olan ehliyetine kavuşan Solmaz, mutluluğunu akrabalarıyla kutladı. Solmaz'ın davul zurna eşliğinde oynayarak ehliyeti sevinci yaşadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Dostları sınav gününde yalnız bırakmadı"

Ehliyetini sınava 5'inci girişinde almayı başaran adayın mutluluğuna arkadaşlarının eşlik ettiğini söyleyen eğitmen Reşit Değer, "Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen direksiyon uygulama sınavında kursiyer arkadaşımız, daha önce katıldığı sınavlarda başarılı olamamıştı. Eğitmenlerine güvenerek çıktığı bu yolda, özenli bir eğitim sürecinin ardından gereken başarıyı göstererek sonunda ehliyetine kavuştu. Arkadaşımız bu sevincini bizimle de paylaşmak istedi. Dostları, davul-zurna ekibiyle birlikte onu sınav gününde yalnız bırakmadı. Biz de eğitmenleriyle birlikte bu mutluluğa ortak olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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