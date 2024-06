Hatay'ın coğrafi işaretli künefesi için özel üretilen peynir damaklarda tat bırakıyor

HATAY (İHA) – Avrupa Birliği tescilli Hatay'ın coğrafi işaretli dillere destan künefesi için özel olarak üretilen peynir, tuzsuz ve kolay eriyebilir olmasıyla damaklarda tat bırakıyor.

Asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay, birçok lezzeti bünyesinde barındırıyor. Dillere destan lezzetlerden coğrafi işarete sahip Antakya künefesi, Avrupa Birliği tarafından geçtiğimiz yıl tescillenmişti. Künefenin sırrıysa bu tatlıya özel olarak üretilen peynirde yer alıyor. Künefe peyniri, tatlının arasında kolaylıkla eriyebilmesi ve tuzsuz olması nedeniyle özel olarak üretiliyor ve kilogram fiyatı 150 TL'den satılıyor.

"Künefe peynirinin içerisinde süt ve maya dışında hiçbir şey yok"

Her peynirle künefe yapılmayacağını dile getiren Elifnur Güneş, "Burada künefelik peynir üretimi yapılıyor. Her peynirle künefe yapılmaz. Daha lezzetli olması için ph ve asitlik oranının uygun olması gerekiyor. Burada yaklaşık günlük 1 ton künefe peyniri üretimi yapıyoruz. Künefelik peynirin 4 derecelik dolapta 10 günlük raf ömrü var. Peynirin mayalanması, dinlenmiş olması, asitliği, sünmesi ve tuzsuz olması lazım. Peynirin içerisinde süt ve maya dışında hiçbir şey yok o şekilde tuzsuz oluyor. Türkiye'nin her yerine strafor koliyle muhafaza ederek gönderim yapıyoruz. Peynirin kilosu şu an 150 TL'dir" dedi.

"Bu peynir sadece künefe için üretiliyor"

Künefe peynirinin özellikle tuzsuz olması gerektiğini dile getiren künefe ustası Yusuf Karakuş, "Künefenin özellikle ham maddesi peynirdir. Tuzsuz olması çok önemli ve peyniri de her yerde bulamazsınız. Bu peynir sadece künefeye has olarak üretiliyor. Peynirin özellikle künefenin içinde sünmesi lazım eğer sünmezse künefe olmaz. Bazı kişiler kaşar peyniri koyuyor. Kaşar peynirinde tuz oranı var o künefeyi bozar" ifadelerini kullandı. - HATAY