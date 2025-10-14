Hatay'ın Arsuz ilçesinde Jandarma Karakolu inşaatı devam ediyor

Haberler

Depremin vurduğu Hatay'da, Arsuz ilçesine inşa edilen Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı binasında çalışmalar hızla sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, projeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve güvenlik altyapısının güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Ziyaret sırasında projenin ilçemizin güvenlik altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan olduğunu belirten Vali Masatlı, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yürütülen bu hizmetlerin en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. - HATAY

