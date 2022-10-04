Hatay haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyesi Barınağı Öğrencileri Konuk Etti

Hatay gelişmesine göre Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde öğrencileri konuk etti. İl genelindeki bazı anaokulu ve ilkokul öğrencilerine kapılarını açan Büyükşehir personel ve veteriner hekimleri, hayvansever öğrencilere keyifli bir gün yaşattı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencileri konuk etti. İl genelindeki bazı anaokulu ve ilkokul öğrencilerine kapılarını açan Büyükşehir personel ve veteriner hekimleri, hayvansever öğrencilere keyifli bir gün yaşattı.

Sahipleri tarafından terk edilerek bakıma muhtaç hale gelen hayvanlara sevgi ile yaklaşan öğrenciler, öğretmenleri, rehabilitasyon merkezi yetkilileri ve veteriner hekimler ile birlikte barınaktaki hayvanları ziyaret etti.

"AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZA EMPATİ DUYGUSU KAZANDIRMAK"

Öğrencilerin düzenlediği ziyaret ile ilgili düşüncelerini paylaşan Defne Koleji Anaokulu Öğretmeni Nilay Mansuroğlu, "Amacımız çocuklarımıza empati duygusu kazandırmak. Sahipsiz hayvanlara sahip çıkmalarını sağlamak" dedi.