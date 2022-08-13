Hatay haberleri... Emre Aydın, Şarkılarını Expo'21 Hatay İçin Seslendirdi

Pop müziğin sevilen sanatçısı Emre Aydın, EXPO 2021 Hatay Arsuz alanında konser verdi.

Hatay halkının eğlence ve sanat dolu günler geçirmesi adına EXPO alanlarında düzenlediği etkinliklere devam eden Hatay Büyükşehir Belediyesi, ünlü sanatçı Emre Aydın'ı Arsuz EXPO meydan sahnesini dolduran hayranlarıyla buluşturdu. Sahne performansıyla beğeni toplayan Aydın, iki saate yakın süren konserde binlerce hayranlarıyla birlikte seslendirdiği şarkılarıyla sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

EXPO'da olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden ünlü sanatçı Aydın, EXPO'da emek olduğunu ve emeği geçen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ve EXPO'21 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar'a teşekkür etti. Sahneye çıkarak performansından dolayı sanatçıyı tebrik eden CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, ruhu dinlendiren şarkıları yorumlayarak dinleyenlere güzel anlar yaşatan başarılı sanatçı Emre Aydın'a çiçek hediye etti.