Hatay haberi: Defne Belediyesi Tarafından Düzenlenen 6. Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Belli Oldu

Hatay haberi... Defne Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 6. Mahalleler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Bu yıl merhum Dr. Adnan Ezelsoy adına ithaf edilen turnuvanın şampiyonu Bahçeköy Zeynep Lo’ka oldu.

Defne Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 6. Mahalleler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Bu yıl merhum Dr. Adnan Ezelsoy adına ithaf edilen turnuvanın şampiyonu Bahçeköy Zeynep Lo'ka oldu.

23 takımın mücadele ettiği, dostluk, centilmenlik ve saygı çerçevesinde oynanan müsabakaların finalinde Turunçlu Aşiyan Cafe'yi yenen Bahçeköy Zeynep Lo'ka, turnuvayı şampiyon tamamladı.

Çekmece Atatürk Stadı'nda oynanan maçı yüzlerce futbolsever yakından takip etti.

Şampiyon takıma kupasını Defne Belediyesi Başkan Vekili Kemal Gül verdi. Turnuvayı ikinci tamamlayan Turunçlu Aşiyan Cafe de kupasını Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Öztürk'ün elinden aldı.

Çekmece Pınarbaşı SK, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Geçen sene Covid-19 sebebiyle yaşamını yitiren, verdiği ücretsiz sağlık hizmetleri ve saygın kişiliğiyle Hatay'ın en sevilen hekimlerinden olan merhum Dr. Adnan Ezelsoy'un ismi bu turnuva ile bir kez daha anılmış ve yaşatılmış oldu.