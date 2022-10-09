Hatay haber! Hatay Büyükşehir Belediyesi Maşuklu Koruluğunu Törenle Hizmete Açıyor

Gelen Hatay haberine göre Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Maşuklu Mahallesi’nde yer alan, kullanılamaz ve tehlikeli bir hale gelen koruluğu yenileyerek tüm halkın davetli olduğu bir törenle kullanıma açıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Maşuklu Mahallesi'nde yer alan, kullanılamaz ve tehlikeli bir hale gelen koruluğu yenileyerek tüm halkın davetli olduğu bir törenle kullanıma açıyor.

35 bin metrekarelik koruda birçok yenilik ve düzenleme yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi, süs havuzları, bitki heykelleri, aydınlatma figürleri, ahşap kafeterya ve kent mobilyalarıyla doğal bir dinlenme alanı oluşturdu. Doğal yapıya zarar vermeden projelendirilip yapımı tamamlanan korulukta aynı zamanda yürüyüş yolu ve koşu parkuru, çocukların mental ve fiziksel gelişimini sağlayacak oyun alanları gibi üniteler de bulunuyor.

Yapılan çalışmalarla yeni yüzüne kavuşan Maşuklu Koruluğu'nun açılışına tüm Hatay halkı davet edildi.