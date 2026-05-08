Göçemen2 Davası: Bir Yılı Aşkın Süredir Bilirkişi Raporu Bekleniyor

Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Göçemen 2 Apartmanı'nın bugün görülen duruşmasında bir yılı aşkın süredir gelmeyen bilirkişi raporu nedeniyle dosya ilerlemiyor. Müşteki avukatı Seher Eriş, sanıkların "duruşmadan bağışık tutulma" kararının CMK'ye aykırı olduğunu belirterek, mahkemenin bağışık tutma kararından rücu etmesini istedi.

6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Göçemen 2 Apartmanı'nın yıkılması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mehmet Salih Göçemen, yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Günay, proje ve uygulama denetçisi Züheyr Gülücü, zemin etüt raporu müellifleri jeoloji mühendisi Hıdır Zervent ile jeofizik mühendisi Evren Gümüş, şantiye şefi Mehmet Fatih Rifaioğlu ve kontrol elemanı Selman Yeniocak hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dosyada tutuklu sanık bulunmuyor.

Duruşmaya müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar duruşmalardan bağışık tutuldukları için katılmadılar. 4 Ekim 2024 tarihinden beri bilirkişi raporu beklendiği için bir ilerleme kaydedilmedi.

"Sanıkların duruşmalardan bağışık tutulma kararı rücu edilmelidir"

Sanık avukatları beyanda bulunmadı. Sanıkların duruşmaya katılmamasına tepki gösteren müşteki avukatı Seher Eriş, şunları söyledi: "Tüm sanıkların duruşma salonunda bir arada bulunduğu hiçbir duruşma yapılmadı. Akabinde her celse sanıklar hakkında bağışık tutulma kararlar verildi. Bu durum Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 201 ihlal etmektedir. Maddi gerçeğin araştırılması ilkesi gereği, sanığın yüz yüzelik ve sözlülük ilkeleri çerçevesinde duruşmada bulunmaması, yargıcın sanığın tepkilerini, beyanların tutarlılığını doğrudan gözlemlemesine engel olmaktadır. Ayrıca katılanların adalete erişim hakkı kapsamında; sanıkların duruşmalara gelmemesi, katılanların sanıklarla yüzleşme, delillerin tartışılması ve katılan vekilleri olarak bizlerin sanıklara soru yöneltmesi, sanıkların yargılama sürecine katılmasını engelleme durumu müvekkillerin yaşam hakkını ihlal etmektedir. Bu nedenle; bağışık tutulma kararından rücu edilmelidir."

Sanıkların duruşmalara katılma talebi savunmaları alındığı gerekçesiyle reddedildi

Sanık avukatları, müşteki avukatı Seher Eriş'in sanıkların duruşmalarda hazır bulunma talebinin reddini istedi. Yine Avukat Eriş'in dinlenmesini talep ettiği tanıklara dair sanık avukatları, söz konusu tanıkların "kolluk tarafından tespiti yapılmadığı" gerekçesiyle dinlenmemesini talep etti.

Mahkeme heyeti müşteki avukatı Eriş'in sanıkların duruşmalardan bağışık tutulmadan rücu talebine, sanıkların savunmaları alındığı gerekçesiyle reddetti. Müştekilerin dinlenmesini talep ettiği tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilirse dinlenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 23 Eylül tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA