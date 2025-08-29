Hatay'daki Cami Kuşlarına Misafirperverlik

Hatay'da bulunan Fahri Öksüz Camii'ne yuva yapan kuşların yuvaları, cemaat tarafından koruma altına alındı. Müezzin Hüseyin Bolatkol, kuşların kendilerinin misafiri olduklarını belirterek yavruları da yumurtalarından çıkıp büyüyene kadar misafir edeceklerini söyledi.

Yaz aylarında kuşlar farklı mekanlarda yuva yaparak orada yaşamaya çalışıyor. Depremin ardından bina sayısının yok deneceği kadar azaldığı Antakya ilçesinde ise huzuru ve sakinliği camide bulan kuşlar, Haraparası Mahallesi'nde bulunan Fahri Öksüz Camii'nin iç ve dış kısımlarına yuva yaptılar. Caminin iç kısımlarındaki hoparlörde ve dışarıda ise pencerelerin üstü olmak üzere çeşitli noktalara yuva yapan kuşlara, cemaat merhamet gösteriyor. Cami müezzini Hüseyin Bolatkol, kuşların yumurtadan çıkıp büyüyene kadar caminin misafiri olacaklarını ifade ederek, Peygamber Efendimizin ümmeti olarak kuşlara karşı hassasiyetle davranacaklarını söyledi.

"Yaklaşık 4 kuş yuvası var, kuş yuvalarının içlerinde ikişer tane, üçer tane yumurta olan yuvalarımız var"

Caminin farklı noktalarına yuva yapan kuşlara büyüyene kadar bakacaklarını ifade eden cami müezzini Hüseyin Bolatkol, "Yaz mevsiminde kuşların üreme mevsimindeyiz. Buradaki kuşlar camimizde belli bir yerlerde ve mekanlarda yuva yaptılar. Bizler de bu kuşların yuvalarını dağıtmamak için müdahale etmedik. Peygamber Efendimiz, Mekke'nin fethine gittiği sırada yavru köpeklerin annelerini emdiklerini gördüklerinde koca ordunun yolunu değiştirmiştir. Bir ikincisi ise Peygamber Efendimiz kuşu ölen bir çocuğa sabah evine gidip taziyesinde bulunmuştur. Bizler de bu Peygamberin ümmeti olarak camimizde bulunan kuşlara bir nevi hizmet etmekteyiz. Camimizde kuşların büyüyene kadar buradaki bütün eksiklerini gidermekteyiz. Kuşlar da burada yuva yaptı, bizim misafirlerimiz ve yumurtalardan çıkıp büyüyene kadar ağırlamaya devam edeceğiz. İşte daha demin söylediğim gibi Peygamber Efendimizin ümmeti olarak ve ecdadımızın camilerin dışlarına kuş yuvaları yaptırdığını göz önüne alarak bu hassasiyeti ortaya koyuyoruz. Yaklaşık 4 kuş yuvası var, kuş yuvalarının içlerinde ikişer tane, üçer tane yumurta olan yuvalarımız var. Bazıları yumurtadan çıktı, bazıları çıkmadı" ifadelerini kullandı. - HATAY