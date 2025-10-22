Hatay'da Yetim Çocuklara Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Desteği
Belen ilçe Müftülüğü tarafından Fatih Camiinde yetim buluşması düzenlendi. Düzenlenen programa; İl Müftüsü Mevlüt Topçu, İlçe Müftüsü Hamza Köse, din görevlileri ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında öğrencilere; eğitimlerine destek amacıyla okul üniforması ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.
Program yapılan duanın ardından yemek ikramı ile sona erdi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel