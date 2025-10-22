Hatay'da Yetim Çocuklara Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Desteği

Hatay il müftülüğünce düzenlenen programla Belen ilçesinde yaşayan yetim çocuklara, okul elbisesi ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Belen ilçe Müftülüğü tarafından Fatih Camiinde yetim buluşması düzenlendi. Düzenlenen programa; İl Müftüsü Mevlüt Topçu, İlçe Müftüsü Hamza Köse, din görevlileri ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında öğrencilere; eğitimlerine destek amacıyla okul üniforması ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Program yapılan duanın ardından yemek ikramı ile sona erdi. - HATAY