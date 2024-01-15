Hatay'da Yağışlı Havaya Rağmen Deniz Keyfi

Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaş, yağışlı havanın ardından günler sonra açan güneşi fırsat bilerek denizde yüzdü.

Hatay'da son 15 gündür yağışlı hava etkisini zaman zaman hissettiriyor. Ocak ayı itibarıyla hava sıcaklığı da 10 derece civarında seyrediyor. Yaz aylarında vatandaşların akınına uğrayan Hatay sahilleri ise havanın soğumasıyla boş kaldı. Tatil için Karabük'ten Payas ilçesine gelen İbrahim Yücel isimli vatandaş da günler sonra açan güneşi fırsat bilerek soluğu denizde aldı. Soğuk havaya aldırmadan tek başına denizde yüzen Yücel'in bu anları dikkat çekti. Ocak ayında denizde yüzen vatandaş, sosyal medyada da ilgi gördü. - HATAY