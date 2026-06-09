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Tütün tarlasına çapa yapmaya giderken kaybolan 57 yaşındaki adam 15 saat sonra evinin yakınlarında bulundu

Tütün tarlasına çapa yapmaya giderken kaybolan 57 yaşındaki adam 15 saat sonra evinin yakınlarında bulundu
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde tütün tarlasına çapa yapmaya giden 57 yaşındaki Durdu Çelenk, kayboldu. AFAD ve jandarma ekiplerinin 15 saatlik arama çalışması sonucu sağ salim bulundu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde tütün tarlasına çapa yapmaya giden 57 yaşındaki Durdu Çelenk, kayboldu. AFAD ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda kaybolan Çelenk, 15 saat sonra sağ salim bulundu.

Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Durdu Çelenk, akşam saatlerinde tütün tarlasına çapa yapmaya giderken kayboldu. Ailesinin uzun süre haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları esnasında kaybolan Çelenk, evinin yakınlarında sağ salim bulundu. Arama çalışmalarının 15. saatinde bulunan Çelenk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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