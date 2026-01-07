Haberler

Hatay'da Yaya Geçidi Çöktü, CHP Defne İlçe Başkanı Gümüş Tepki Gösterdi: "Köprü Depremde Hasar Aldıysa Neden Güçlendirme Yapılmadı?"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri üzerindeki Sevgi Parkı köprüsü çöktü. Olay sırasında köprüde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. CHP Defne İlçe Başkanı Anıl Gümüş, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan denetimlerin yetersiz olduğunu ve köprünün gerekli güçlendirmelerin yapılmadan açık bırakılmasının sorumsuzluk olduğunu vurguladı.

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde Asi Nehri yakınında bulunan "Sevgi Parkı" köprüsü çöktü. Çökme anında köprü üzerinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. CHP Defne İlçe Başkanı Anıl Gümüş, "Köprü depremde hasar aldıysa neden güçlendirme yapılmadı? Hasar almadıysa, sağlam bir yapı bugün nasıl bu hale geldi? Asi Nehri'ndeki ıslah çalışmalarının bu çökmede bir etkisi var mı?" diye sordu.

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen zamana rağmen Hatay'daki altyapı ve güvenlik sorunları devam ediyor. Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'ndeki Sevgi Parkı yakınında bulunan Asi Nehri üzerindeki köprü aniden çöktü. Çökme anında köprü üzerinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

CHP Defne İlçe Başkanı Anıl Gümüş, bir grup parti üyesiyle birlikte köprünün bulunduğu yerde açıklama yaptı.

Gümüş, deprem sonrası risklerin bilinmesine rağmen köprünün gerekli güçlendirmeler yapılmadan trafiğe açık bırakılmasının büyük bir sorumsuzluk olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Bu geçiş yolu deprem sonrası hangi kurumlarca denetlendi? Köprü depremde hasar aldıysa neden güçlendirme yapılmadı? Hasar almadıysa, sağlam bir yapı bugün nasıl bu hale geldi? Asi Nehri'ndeki ıslah çalışmalarının bu çökmede bir etkisi var mı? Köprü çöktüğünde bir vatandaşımız hayatını kaybetseydi bunun hesabını kim verecekti? Kent ihmal ile değil, bilimle; suskunlukla değil, sorumlulukla yönetilmelidir. Defne halkı sadece çöken köprülerle değil, günlerce süren elektrik kesintileriyle de boğuşuyor. Bu plansız altyapı çalışmalarını ve karanlığı kabul etmiyoruz. Bu olay 'olur böyle şeyler' denilerek geçiştirilemez."

Kaynak: ANKA / Yerel
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan'dan bomba itiraf! Yüzündeki değişimin sebebi bakın neymiş
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu