Hatay'da Yaya Geçidi Çöktü, CHP Defne İlçe Başkanı Gümüş Tepki Gösterdi: "Köprü Depremde Hasar Aldıysa Neden Güçlendirme Yapılmadı?"

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde Asi Nehri yakınında bulunan "Sevgi Parkı" köprüsü çöktü. Çökme anında köprü üzerinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. CHP Defne İlçe Başkanı Anıl Gümüş, "Köprü depremde hasar aldıysa neden güçlendirme yapılmadı? Hasar almadıysa, sağlam bir yapı bugün nasıl bu hale geldi? Asi Nehri'ndeki ıslah çalışmalarının bu çökmede bir etkisi var mı?" diye sordu.

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen zamana rağmen Hatay'daki altyapı ve güvenlik sorunları devam ediyor. Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'ndeki Sevgi Parkı yakınında bulunan Asi Nehri üzerindeki köprü aniden çöktü. Çökme anında köprü üzerinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

CHP Defne İlçe Başkanı Anıl Gümüş, bir grup parti üyesiyle birlikte köprünün bulunduğu yerde açıklama yaptı.

Gümüş, deprem sonrası risklerin bilinmesine rağmen köprünün gerekli güçlendirmeler yapılmadan trafiğe açık bırakılmasının büyük bir sorumsuzluk olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Bu geçiş yolu deprem sonrası hangi kurumlarca denetlendi? Köprü depremde hasar aldıysa neden güçlendirme yapılmadı? Hasar almadıysa, sağlam bir yapı bugün nasıl bu hale geldi? Asi Nehri'ndeki ıslah çalışmalarının bu çökmede bir etkisi var mı? Köprü çöktüğünde bir vatandaşımız hayatını kaybetseydi bunun hesabını kim verecekti? Kent ihmal ile değil, bilimle; suskunlukla değil, sorumlulukla yönetilmelidir. Defne halkı sadece çöken köprülerle değil, günlerce süren elektrik kesintileriyle de boğuşuyor. Bu plansız altyapı çalışmalarını ve karanlığı kabul etmiyoruz. Bu olay 'olur böyle şeyler' denilerek geçiştirilemez."