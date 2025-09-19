Hatay'da Sağlık Ocağı Su Baskınıyla Mücadele Ediyor

Haber : Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'da dün gece yağan yağmurdan dolayı Aşağıokçular Sağlık Ocağını su bastı. Sabah işlerine gelen sağlık çalışanları da muayeneye gelen vatandaşlar da ellerine paspas alarak suyu temizleyemeye başladı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan sağlık ocağı çalışanları, tüm zor koşullara rağmen Hatay'ı terk etmediklerini, sorunlarının çözülmesini istediklerini vurguladı.

Hatay'da dün gece yağan yağmur sonrası bazı konteyner kentler ve konteyner sağlık ocaklarını su bastı. Defne ilçesi Aşağıokçular Sağlık Ocağı da su baskını yaşayan yerlerden birisi oldu. Sabah saatlerinde çalışmak için konteynere gelen sağlık ocağı çalışanları ve muayeneye gelen vatandaşlar konteynerin içi ve dışının su içinde olduğunu gördü. Sağlık ocağı çalışanları paspas ile konteyneri temizlemeye çalıştıklarını, vatandaşların da kendilerine yardım ettiğini söyledi.

"Geçen hafta parke taşı yaptık, çalındı"

Sağlık çalışanları, geçtiğimiz hafta sağlık ocağının yan tarafındaki enkazdan dolayı sağlık ocağını su bastığını, yolun çamur olmaması için kendi imkanlarıyla parke taşı yaptıklarını fakat parke taşlarının çalındığını vurgulayarak, "Konteyneri dört defa taşıdık. Konteyner koyduğumuz yerler şahıs malı. Bir süre devam ediyoruz sonra çıkmamızı istiyorlar. Normal şartlarda fiziki yeri İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kurumlar gösterir. Biz de iç döşemesini kendimiz yaparız. Fakat Sağlık Müdürlüğü betonarme yapı için kalıcı yer gösterebilir ya da biz bir betonarme yapı bulacağız. Bakanlık 2019 sonrası yapılan betonarme yapılar onaylıyor. Hatay'da şu an 2019 sonrası yapılan bina yok" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları, işlerini severek yaptığını, deprem sonrası zor koşullara rağmen gitmediklerini Hatay'da kaldıklarını, konteynerden sağlık kurumlarının altyapılarının güçlendirilmesi için destek beklediklerinin altını çizdi.