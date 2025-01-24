Hatay'da Rönesans Rezidans Davası Devam Ediyor

Depremin vurduğu Hatay'da 269 kişinin hayatını kaybettiği Antiş Yapı Rönesans Rezidans'a ilişkin yargılama, 4'üncü duruşmasıyla Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Rezidansta ablasını ve yeğenini kaybeden depremzede Cemile İncili, bu kadar kişinin ölümüne sebebiyet verenlerin serbest kalmamasını istediğini belirtti.

Asrın felaketinde Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde en çok ölüm, Antiş Yapı tarafından inşa edilerek 'cennet bir köşe' vaadiyle satılan Rönesans Rezidans'ta yaşanmıştı. 269 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı, 250 daireden oluşan rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmış, hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Rezidans ile ilgili yargı süreci geçen yıl Nisan ayında başlamış ve ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Davanın 3. duruşmasına da 24 Ekim'de Hatay Adliyesinde görülmüştü. Rönesans Rezidans davasının 4'üncü duruşması Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya, rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun SEGBİS üzerinden, tutuksuz yargılanan kontrol elemanı Önder Artun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ.D. mevcutlu olarak, tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmaya, Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katıldı.

"Bu kadar kişinin ölümüne sebebiyet verenlerin serbest kalmasını istemiyorum ve en ağır cezayı almalarını bekliyoruz"

Rönesans Rezidans'ta ablasını ve yeğenini kaybeden Cemile İncili, bu kadar kişinin ölümüne sebebiyet verenlerin serbest kalmasını istemediklerini belirterek, "Rönesans Rezidansı'nda ablam Mevlüde Yıldız İncili ile yeğenim Mehmet Şükrü İncili'yi kaybettim. Bugün dördüncü mahkememiz görülüyor. Rönesans'ta 400'e yakın kişiyi kaybettik. Mahkemenin suçluları kasıtlı adam öldürme kararıyla sonuçlanmasını bekliyoruz. Çünkü orada 53 canımız hala bulunamadı ve bunların bir bedeli olmalı. Örnek bir Rönesans davası olmasını istiyorum. Kendileri bize 'cennetten bir köşe' diye sattılar ve reklam yaptılar. Biz de en ağır cezayı aldıklarını görmek istiyoruz. Bu kadar kişinin ölümüne sebebiyet verenlerin serbest kalmasını istemiyorum. En ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Kimi ben imza atmadım yetkim yok diyor ama parayı alıyorlar. O zaman attıkları imzaya da cezayı yesinler. Adaletten bunu istiyorum" dedi.

"İnşallah daha uzun süre kalıp daha çok ceza çekmelerini istiyoruz"

Depremden bu yana ağabeyi ile halasının hala kayıp olduğunu ifade eden Merve Edis, "Mahkemenin artık bir karara bağlanıp gerekli cezayı almalarını bekliyoruz. Onun için buradayız. Rönesans Rezidans'ta ağabeyim Mehmet Şükrü Yıldız ile halam Mevlüde Yıldız İncili'yi kaybettim. Depremden bu yana ikisinden de bir haber alamadık ve bulunamadılar. İkisi de diğer kayıplar gibi hala kayıplar. Suçlular yaptıklarının cezasını çekiyorlar. İnşallah daha uzun süre kalıp daha çok ceza çekmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY