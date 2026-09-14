Hatay'da rezerv alanda ilk ders zili çaldı

HATAY'da deprem sonrasında yeniden inşa edilen okullarda 360 binden fazla öğrenci ders başı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında tamamlanan 254 yeni okul eğitim ve öğretime kazandırıldı. Yeni eğitim döneminin başlaması dolayısıyla Antakya ilçesindeki Haydar Mursaloğlu İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene katılan Vali Mustafa Masatlı, kent genelinde 360 binden fazla öğrenci ve yaklaşık 22 bin öğretmenle ders başı yapıldığını bildirdi.

Depremlerde binlerce can kaybının yaşandığı kentte eğitim altyapısının da ağır hasar aldığını belirten Vali Mustafa Masatlı, "O gün itibarıyla kentimizde 210 eğitim kurumumuz yıkılmış, çok sayıda okulumuz da bakım ve onarıma ihtiyaç duyar hale gelmişti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmaları sonucu bugün itibarıyla 254'üncü okulumuzun yapımını tamamlayarak hizmete sunduk. Kazandırılan bu okullarla eğitim camiamıza 2 bin 756 yeni derslik eklemiş olduk. Yapımı süren 47 okulumuzu da yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

3,5 YIL SONRA REZERV ALANDA İLK DERS ZİLİ ÇALDI

Yeni eğitim dönemine hazır girdiklerini vurgulayan Vali Masatlı, rezerv alanda tamamlanan eğitim kurumuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Aradan geçen yaklaşık 3,5 yılın ardından ilk defa yerinde, rezerv alanda inşa ettiğimiz bir okulumuzu eğitime açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevresindeki binaların tamamı yıkılmış olan bu eğitim kurumumuzun bulunduğu alan, yürütülen projelerle eskisinden çok daha güçlü, sağlam ve modern bir mimari dokuya kavuştu. Eğitim yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte Hatay'ımızı nitelik olarak en iyi noktalara taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminin Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı