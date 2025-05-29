Hatay'da Öğretmenevi ve İmam Hatip Lisesi Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay'da Öğretmenevi ve İmam Hatip Lisesi Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezi depremlerde zarar gören Hatay'da, 200 kişi kapasiteli öğretmenevi ve 24 derslikli İmam Hatip lisesi inşaatında sona gelindi. Vali Masatlı, eğitim yatırımlarının sosyal ve kültürel gelişime katkısını vurguladı.

Hatay'da depremin ardından inşa edilen 200 kişi kapasiteli öğretmenevinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da asrın felaketinin yaraları siliniyor. Depremde zarar gören ve yıkılan eğitim binalarının yenileri de kentin dört bir yanına inşa ediliyor. Hatay Valisi Mustafa Masartlı, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde inşa edilen 200 kişi kapasiteli öğretmenevi ve akşam sanat okulu inşaatını ile çalışmalarda sona gelinen 24 derslikli Antakya İmam Hatip lisesinde çalışmaları yerinde inceledi. Eğitime yapılan yatırımların önemine vurgu yapan Vali Masatlı, şehrin genelinde sürdürülen eğitim projelerinin, ilimizin sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Para transfer işlemlerinde yeni uygulama başlıyor

Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Hailey Bieber'dan milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor

Ünlü isimden milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Bir şehrimiz diken üstünde! Giriş çıkışlar yasak, karantina başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.