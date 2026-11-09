Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'da köy evleri ve altyapı çalışmaları Vali Masatlı başkanlığında değerlendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da köy evleri ve altyapı çalışmaları Vali Masatlı başkanlığında değerlendirildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında düzenlenen toplantıda, deprem sonrası kırsal mahallelerde inşa edilen köy evleri ve altyapı hizmetleri değerlendirildi. Toplantıda köy evlerinin mevcut durumu ile içme suyu, kanalizasyon ve elektrik çalışmaları ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, deprem sonrası kırsal mahallelerde inşa edilen köy evleri ve altyapı hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 6 Şubat depremleri ve devamındaki depremlerin ardından kırsal mahallelerde yapımı gerçekleştirilen köy evlerinin mevcut durumu ele alındı.

Toplantıda ayrıca köy evlerine yönelik içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve diğer altyapı hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar ile sahadaki mevcut durum değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Hürmüz'de çevre felaketi! Kıyı şeridi petrolle kaplandı

Sahile indiler, gözlerine inanamadılar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı

Bir zamanlar ayaklarını öpmüştü! Şimdi de elini bırakmıyor
Yolcuların tepkisine rağmen otoyolda geri manevra! Bir de yaptığını savundu

Yolcuların tepkisine rağmen devam etti, bir de yaptığını savundu
Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu11

"Fatih Terim'in kızı olmak dışında vasfı yok" sözlerine fena patladı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı25

163 milyon TL'yi nereden buldular? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası

Eyvahlar olsun! Osimhen için olay iddia
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 5 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı

Faili meçhullerde yeni gelişmeyi Bakan Gürlek duyurdu! Tam 5 dosya