Hatay'da köy evleri ve altyapı çalışmaları Vali Masatlı başkanlığında değerlendirildi

Hatay'da köy evleri ve altyapı çalışmaları Vali Masatlı başkanlığında değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında düzenlenen toplantıda, deprem sonrası kırsal mahallelerde inşa edilen köy evleri ve altyapı hizmetleri değerlendirildi. Toplantıda köy evlerinin mevcut durumu ile içme suyu, kanalizasyon ve elektrik çalışmaları ele alındı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, deprem sonrası kırsal mahallelerde inşa edilen köy evleri ve altyapı hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.
İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 6 Şubat depremleri ve devamındaki depremlerin ardından kırsal mahallelerde yapımı gerçekleştirilen köy evlerinin mevcut durumu ele alındı.
Toplantıda ayrıca köy evlerine yönelik içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve diğer altyapı hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar ile sahadaki mevcut durum değerlendirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı