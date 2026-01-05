Haberler

Hatay'da köprü çöktü; ekipler inceleme başlattı

Hatay'da köprü çöktü; ekipler inceleme başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Defne ilçesinde bulunan bir köprünün bir bölümü çöktü. Olayın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemleri alarak inceleme başladı.

HATAY'ın Defne ilçesinde bulunan köprünün bir bölümü çöktü. Bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Defne ilçesindeki Dr. Adnan Ezelsoy Parkı'nda bulunan köprüde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle köprünün bir bölümü çöktü. Çökmeyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köprü girişinde güvenlik önlemleri alarak bölgede inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: Onu alın

Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: İlle de onu alalım başkanım
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi tartışma yaratan kare

Dev maç öncesi tartışma yaratan kare
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: Onu alın

Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: İlle de onu alalım başkanım
Gittiği güzellik merkezi hayatını kararttı, aldığı cevap ile bir kez daha şok oldu

Gittiği güzellik merkezi hayatını kararttı, aldığı cevap ile şok oldu
Nobel Barış Ödülü Venezuela muhalefet lideri Machado'ya pahalıya patladı

Trump o isme liderliği neden vermedi: Sorunun cevabı ilginç