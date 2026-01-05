Hatay'da köprü çöktü; ekipler inceleme başlattı

HATAY'ın Defne ilçesinde bulunan köprünün bir bölümü çöktü. Bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Defne ilçesindeki Dr. Adnan Ezelsoy Parkı'nda bulunan köprüde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle köprünün bir bölümü çöktü. Çökmeyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köprü girişinde güvenlik önlemleri alarak bölgede inceleme başlattı.