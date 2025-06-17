Hatay'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla İlerliyor

Hatay'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla İlerliyor
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Depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yeni binaların inşası devam ediyor. Vali Mustafa Masatlı, şantiyelerde incelemelerde bulunarak projelerin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Depremin yıktığı Hatay'ın Antakya ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projeleriyle binalar yükselmeye devam ediyor.

Asrın felaketinden ağır hasar alan Hatay'ın yeninden ihya ve inşası için kısa sürede çalışmalara başlanılmıştı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projelerinin yer aldığı şantiyelerde incelemelerde bulundu. İncelemede bulunulan bölgeler: Odabaşı Mahallesi-Güzelburç Mahallesi 16.1 - 16.6 etap konut ve ticaret inşaatları, Odabaşı Mahallesi 16.2 etap - 16.4 etap, Odabaşı/Ürgenpaşa Mahallesi 8.bölge: 1. etap 579 adet konut ve 71 adet dükkan inşaatları, Odabaşı/Ürgenpaşa Mahallesi 18. bölge: 685 adet konut, 83 adet dükkan ve 48 adet depo inşaatları, Saraycık Mahallesi 10.1. bölge 3.etap: 472 Adet Konut, 1 Adet 57 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 38 adet dükkan ve 1 adet fırın İnşaatı ve Saraycık Mahallesi 10.1 bölge 1. etap: 568 Adet Konut ve 132 adet dükkan İnşaatları oldu. Modern şehircilik anlayışıyla inşa edilen konutlar ve ticari alanlarda detaylı incelemelerde bulunan Vali Masatlı, örnek daireleri gezerek proje ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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