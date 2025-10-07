Haberler

Hatay'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Hatay müftülüğü ve Türk Kızılay Hatay Şubesi işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında İl Müftüsü Mevlüt Topçu, vatandaşları kan vermeye davet etti. Kampanya, Antakya'daki Ömer Faruk Bilgili Konteyner Kentinde gerçekleştirildi.

Kızılay kan bağış aracı, Antakya ilçesinde bulunan Ömer Faruk Bilgili Konteyner Kentinde kuruldu. Kan bağış kampanyasına müftülük personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kan bağışında bulunan İl Müftüsü Mevlüt Topçu, kan vermenin insanlık görevi olduğunu belirterek tüm vatandaşları kan vermeye davet etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
