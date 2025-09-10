Haberler

Hatay'da Jandarma Binasi Yapımı Devam Ediyor

Hatay'da Jandarma Binasi Yapımı Devam Ediyor
Güncelleme:
Depremin ardından Hatay'da inşaatı süren Defne İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası, lojman ve sosyal tesisler hakkında Vali Mustafa Masatlı incelemelerde bulundu. Yapıların güvenlik hizmetlerini artırmak üzere planlandığı ifade edildi.

Hatay'da depremin ardından yapımına başlanan Defne ilçe jandarma binası, lojman ve sosyal tesislerde çalışmalar sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Asrın felaketinin büyük yıkım yaşattığı Hatay'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. Depremde zarar gören kamu binalarının inşası da kentin dört bir yanında sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, Defne ilçesinde inşası süren ilçe jandarma komutanlığı hizmet binası, lojman ve sosyal tesisleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yetkililerden projelerin güncel durumu ve fiziki ilerlemeleri hakkında bilgi alan vali Masatlı, bu yapıların güvenlik hizmetlerinin kalitesini artıracak şekilde planlandığını vurguladı.

Vali Masatlı, yeni hizmet binasının vatandaşlara hızlı ve etkin hizmet sunmayı hedeflediğini, lojman ve sosyal tesislerin ise personelin konforunu ve çalışma verimliliğini destekleyeceğini ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
