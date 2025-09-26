Haberler

Hatay'da İhya ve İnşa Süreci Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Hatay'da asrın felaketi sonrası başlatılan ihya ve inşa süreci, Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. Tarihi alanlar ve kentsel yapıların inşası değerlendirildi.

Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da kentin dört bir yanında ihya ve inşa süreci hızla ilerliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı Başkanlığında; Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katılımıyla tarihi alanlar ve kentsel yapıların inşa çalışmalarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda; şehrin ruhunu ve kimliğini oluşturan ana sembollerden Kurtuluş Caddesi ve Saray Caddesi başta olmak üzere Tarihi Kent Merkezinin yeniden ihya, inşa ve imarı çalışmalarında gelinen son durum ve proje dahilinde işleyen ve işletilecek süreçler ele alınarak değerlendirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
