Hatay'da İhya ve İmar Çalışmaları Havadan İncelendi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve ilgili kurumların temsilcileriyle birlikte Hatay'da yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmalarını havadan inceledi.

Gerçekleştirilen helikopter uçuşunda; 6 Şubat depremlerinin ardından kent genelinde yapımı devam eden yeni yaşam alanları, konut ve iş yeri projeleri, rezerv alanlar, ulaşım ve altyapı yatırımları ile kamu yatırımları değerlendirildi.

Hatay'da depremlerin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde yeni konutlar, iş yerleri, meydanlar, yollar ve sosyal donatı alanlarının yapımına devam edildiği belirtildi.

Yetkililer, kentte sürdürülen çalışmaların kurumlar arası koordinasyon içerisinde devam ettiğini ve Hatay'ın yeniden imar sürecinin kapsamlı şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı