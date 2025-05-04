Hatay'da Hayatını Kaybeden Asker, Haymana'da Defnedildi

Hatay'da Hayatını Kaybeden Asker, Haymana'da Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 yaşındaki piyade er Halil İbrahim Yılmaz, Hatay'daki görevinde hayatını kaybettikten sonra memleketi Haymana'da toprağa verildi. Törene ailesi ve askeri yetkililer katıldı.

Hatay'da vatani görevini yaparken hayatını kaybeden 20 yaşındaki piyade er Halil İbrahim Yılmaz, memleketi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi.

Görev yaptığı Hatay'daki askeri birliğinde cuma günü yatağında ölü bulunan Yılmaz için Haymana Kaymakamlığı binası önünde askeri tören düzenlendi. Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Haymana Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz'ın ailesi, tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.