Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Güzel İşler Merkezi Depremzedelere Umut Oluyor

Hatay'da Güzel İşler Merkezi Depremzedelere Umut Oluyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde açılan Güzel İşler Merkezi, depremzede vatandaşlara destek sağlamak amacıyla hizmet vermeye başladı. Merkezden elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi aileler ve hafızlık öğrencilerine harcanacak.

Hatay'ın Antakya ilçesinde İl Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen Güzel İşler Merkezi'nden elde edilen gelir depremzede vatandaşlara umut olacak.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da depremzede vatandaşlara Türk Diyanet Vakfı tarafından yapılan yardımlar ve destekler devam ediyor. Türk Diyanet Vakfı ve Hatay İl Müftülüğü iş birliğinde Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde hayata geçirilen Güzel İşler Merkezi'nin faaliyetleri başladı. Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu, 3 konteynerden oluşan merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Depremzede vatandaşların vakit geçirebileceği bir ortam hazırladıklarını söyleyen Topçu, merkezin İyilik Atölyesi, Terzi Atölyesi ve Kitap Kafesi ile vatandaşlara huzur ve güven dolu bir ortam oluşturduğunu belirtti.

"Bütün yavrularımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi Güzel İşler Merkezi'ne davet ediyoruz"

Topçu, merkezden elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi vatandaşların ve hafızlık öğrencilerinin ihtiyaçlarına harcandığını belirterek, "Depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Güzel İşler Merkezi'nde İyilik Atölyesi, Terzi Atölyesi ve Kitap Kafemiz var. Hatay'ımızın yöresel ürünlerinin üretildiği ve vatandaşlara takdim edildiği bir yer. Her türlü ürünü gönüllü vatandaşlarımız üretiyorlar ve bunları ihtiyacı olan kardeşlerimizin takdimine sunuyoruz. Buradan elden edilen gelirleri de özellikle ihtiyaç sahibi depremzede ailelerimize ve hafız öğrencilerimizin ihtiyaçlarına harcıyoruz. Onların mutluluğuna şahit oluyoruz. Bütün yavrularımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi buraya davet ediyoruz. Burada bir taraftan okurken, bir taraftan eğlenecekleri, huzurla çaylarını yudumlayacakları güzel bir ortam var" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler 3-sayfa Antakya Deprem hatay Yerel Yaşam

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direkt yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Kara harekatı tehdidi sonrası Lübnan'dan büyük kaçış! 500 bin kişi güvenli bölgelere taşındı

Kara harekatı tehdidi 500 bin kişiyi ülkeden kaçmak zorunda bıraktı
Bu gece yarısından itibaren motorine 90 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Akaryakıta bir zam daha geliyor! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KYK BURS-KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: KYK burs- kredi başvuruları ne zaman? KYK ne kadar, kaç TL? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2025 Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2024- 2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (UEFA) Ajax- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi? Masterchef 26 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yiğit Bulut kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Lyon- Olympiakos maçı ne zaman? (UEFA) Lyon- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT Tabii ücretsiz mi? GALATASARAY- PAOK MAÇINDAN KARELER! Deprem bölgesine eğitim desteği Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugünün (26 Eylül) kararları neler? 26 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });