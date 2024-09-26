Hatay'da Güzel İşler Merkezi Depremzedelere Umut Oluyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde İl Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen Güzel İşler Merkezi'nden elde edilen gelir depremzede vatandaşlara umut olacak.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da depremzede vatandaşlara Türk Diyanet Vakfı tarafından yapılan yardımlar ve destekler devam ediyor. Türk Diyanet Vakfı ve Hatay İl Müftülüğü iş birliğinde Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde hayata geçirilen Güzel İşler Merkezi'nin faaliyetleri başladı. Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu, 3 konteynerden oluşan merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Depremzede vatandaşların vakit geçirebileceği bir ortam hazırladıklarını söyleyen Topçu, merkezin İyilik Atölyesi, Terzi Atölyesi ve Kitap Kafesi ile vatandaşlara huzur ve güven dolu bir ortam oluşturduğunu belirtti.

"Bütün yavrularımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi Güzel İşler Merkezi'ne davet ediyoruz"

Topçu, merkezden elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi vatandaşların ve hafızlık öğrencilerinin ihtiyaçlarına harcandığını belirterek, "Depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Güzel İşler Merkezi'nde İyilik Atölyesi, Terzi Atölyesi ve Kitap Kafemiz var. Hatay'ımızın yöresel ürünlerinin üretildiği ve vatandaşlara takdim edildiği bir yer. Her türlü ürünü gönüllü vatandaşlarımız üretiyorlar ve bunları ihtiyacı olan kardeşlerimizin takdimine sunuyoruz. Buradan elden edilen gelirleri de özellikle ihtiyaç sahibi depremzede ailelerimize ve hafız öğrencilerimizin ihtiyaçlarına harcıyoruz. Onların mutluluğuna şahit oluyoruz. Bütün yavrularımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi buraya davet ediyoruz. Burada bir taraftan okurken, bir taraftan eğlenecekleri, huzurla çaylarını yudumlayacakları güzel bir ortam var" ifadelerini kullandı. - HATAY