Hatay'da enkazda yakınlarını bulamayınca mesaj bıraktı: 'Enkazda ceset çıkaran olur ise beni arasın'

Hatay'da depremde yıkılan bir binada bulunan işletme, enkaz altında kalan aile yakınlarını bulamayınca işletme önüne 'Enkazda ceset çıkaran olur ise beni arasın' yazılı bir tabela astı.

Hatay'da depremde yıkılan bir binada bulunan işletme, enkaz altında kalan aile yakınlarını bulamayınca işletme önüne 'Enkazda ceset çıkaran olur ise beni arasın' yazılı bir tabela astı.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Binanın enkazında kalan bir işletme sahibi enkazda yakınlarını bulamayınca dükkanının önüne 'Enkazda ceset çıkaran olur ise beni arasın' diyerek numarasının olduğu bir tabela bıraktı. - HATAY