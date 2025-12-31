Yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlar, 2026'yı sıcak yuvalarında karşılıyor

Hatay'da depremde çok sayıda can kaybının olduğu 600 konutlar, yerinde kentsel dönüşüm projesiyle yeniden inşa edilmiş ve afetzede vatandaşlar yaşamaya başlamıştı. Asrın felaketinde kızını kaybeden Duman ailesi, 2026 yılını sıcak yuvalarında karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'ın yeniden inşası için kısa sürede çalışmalara başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremzede vatandaşlara yuvalarını teslim etmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan 600 konutlarda da bin 200'e yakın insan hayatını kaybetmiş ve vatandaşların yaralarını sarmak üzere kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Depremin simge noktalarından olan 600 konutların bulunduğu alana, yerinde kentsel dönüşüm projesiyle 25 blokluk bir yaşam noktası inşa edildi ve hayat yeniden başladı. Depreme yakalandıkları 600 konutlarda 8 yaşındaki kızları Zehra Duman'ı kaybeden Duman ailesi, yeni yılı sıcak yuvalarında karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.

"Rabbim devletimize zarar vermesin, biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz"

Yeni sıcak yuvalarında dışarıdaki soğuk havayı hissetmediklerini ifade eden depremzede Beşir Duman, "600 Konutlar Sitesi'ndeyiz. Deprem zamanında burada bin 200'den fazla insan hayatını kaybetti. Depremden sonra evlerimize geçtik. Havalar bayağı soğudu, rabbim konteynerlerde kalanlara yardım etsin. Rabbim devletimize zarar vermesin, biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Çocuklarla birlikte evimizdeyiz ve sıcak yuvamızdayız. En son şehrimize 4 yıl önce kar yağmıştı. Kar yağdığını görünce bayağı mutlu olduk, yeni sıcak yuvamızda dışarıdaki soğuğu hissetmiyoruz. Evimiz bayağı sıcak ve konforlu oldu. 3 + 1 evde oturuyoruz. Ben ve eşim rahatsız olduğumuz için çıkamadık ama çocuklarımız çıkıp karla oynadılar. Biz sıcak iklim insanlarıyız ve evimiz de sıcacık oluyor. Eşyalarımızı yerleştirirken temmuz ayını buldu. Kış ayını ve karı evimizde karşıladık" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel