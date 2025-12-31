Haberler

Yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlar, 2026'yı sıcak yuvalarında karşılıyor

Yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlar, 2026'yı sıcak yuvalarında karşılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da deprem sonrası inşa edilen 600 konut, afetzedelere sıcak bir yuva oldu. Duman ailesi, kaybettikleri kızlarının anısını yaşatarak yeni yıla umutla giriyor.

Hatay'da depremde çok sayıda can kaybının olduğu 600 konutlar, yerinde kentsel dönüşüm projesiyle yeniden inşa edilmiş ve afetzede vatandaşlar yaşamaya başlamıştı. Asrın felaketinde kızını kaybeden Duman ailesi, 2026 yılını sıcak yuvalarında karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.
Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'ın yeniden inşası için kısa sürede çalışmalara başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremzede vatandaşlara yuvalarını teslim etmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan 600 konutlarda da bin 200'e yakın insan hayatını kaybetmiş ve vatandaşların yaralarını sarmak üzere kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Depremin simge noktalarından olan 600 konutların bulunduğu alana, yerinde kentsel dönüşüm projesiyle 25 blokluk bir yaşam noktası inşa edildi ve hayat yeniden başladı. Depreme yakalandıkları 600 konutlarda 8 yaşındaki kızları Zehra Duman'ı kaybeden Duman ailesi, yeni yılı sıcak yuvalarında karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.
"Rabbim devletimize zarar vermesin, biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz"
Yeni sıcak yuvalarında dışarıdaki soğuk havayı hissetmediklerini ifade eden depremzede Beşir Duman, "600 Konutlar Sitesi'ndeyiz. Deprem zamanında burada bin 200'den fazla insan hayatını kaybetti. Depremden sonra evlerimize geçtik. Havalar bayağı soğudu, rabbim konteynerlerde kalanlara yardım etsin. Rabbim devletimize zarar vermesin, biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Çocuklarla birlikte evimizdeyiz ve sıcak yuvamızdayız. En son şehrimize 4 yıl önce kar yağmıştı. Kar yağdığını görünce bayağı mutlu olduk, yeni sıcak yuvamızda dışarıdaki soğuğu hissetmiyoruz. Evimiz bayağı sıcak ve konforlu oldu. 3 + 1 evde oturuyoruz. Ben ve eşim rahatsız olduğumuz için çıkamadık ama çocuklarımız çıkıp karla oynadılar. Biz sıcak iklim insanlarıyız ve evimiz de sıcacık oluyor. Eşyalarımızı yerleştirirken temmuz ayını buldu. Kış ayını ve karı evimizde karşıladık" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
İstanbul için yeni uyarı! AKOM bu kez beklenen kar kalınlığını da verdi

İstanbul'a yeni uyarı! AKOM bu kez kar kalınlığını da verdi
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi