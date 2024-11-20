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Hatay'da Depremzede Çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Eğlendi

Hatay'da Depremzede Çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Eğlendi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Hatay'da, çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte eğlenceli bir gün geçirdi. Hatay Valiliği tarafından organize edilen şenlikte çocuklar çeşitli aktivitelerle keyifli zaman geçirdi.

Hatay'da depremzede çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay Valiliği koordinesinde kentin ihya ve inşa çalışmaları sürerken, afetten etkilenen çocuklar da unutulmuyor. Depremzede çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Hatay Valiliği tarafından düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi. Boyama, spor, el işi ve çeşitli faaliyetlerle zaman geçiren çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı da çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Depremzede çocuklar, eğlendikleri bir gün geçirdiklerini ifade ederek, program için teşekkürlerini dile getirdiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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