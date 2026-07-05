İş makinesinin darbesiyle 6 katlı bina yerle bir oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde hasar gören ve mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, iş makinesinin darbeleriyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Binanın yıkımı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı