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Hatay'da Deprem Sonrası Camiler İçin Minare Talebi

Hatay'da Deprem Sonrası Camiler İçin Minare Talebi
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Hatay'ın Tanışma Mahallesi'nde depremde zarar gören camilerin durumu mahalleli tarafından ele alınıyor. 4 camiden 2'si minaresiz, 2'si ise camisiz kalırken, vatandaşlar hayırseverlerden destek bekliyor.

Hatay'da depremin yıktığı 5 bin nüfuslu, bin 100 haneli Tanışma Mahallesi'nde 4 cami asrın felaketinde zarar gördü. Mahallelinin desteğiyle yeni bir caminin yapıldığı mahallede 2 cami minaresiz, 2 minare camisiz kalırken, vatandaşlar kendi çabalarıyla inşa ettikleri camiye minare yapılması talebinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar alan Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı kentte depremde ibadethaneler de zarar gördü. Antakya ilçesinde bulunan yaklaşık 5 bin nüfuslu ve bin 100 haneli Tanışma Mahallesi'ndeki 4 cami depremde zarar gördü. Depremin izlerini silmek için mahalleli tarafından yeni bir caminin inşa edildiği Tanışma Mahallesi'nde 2 cami minaresiz kalırken, 2 minare de camisiz kaldı. Mahalle halkı kendi çabalarıyla inşa ettikleri camiye hayırseverler tarafından minare yapılmasını talep ettiler.

"Şu anda yeni bir cami yaptık ve 4 camimizin ikisinin minaresi yok, 2 minaremizin camisi yok"

Mahallede 2 caminin minaresiz, 2 minarenin de camisiz kaldığını ifade eden Muhtar Abdurrahman Arslan, "Deprem bölgemizde yıkıcı etkiler yaşattı. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. 5 bin nüfuslu ve bin 100 haneye sahip bir mahallenin muhtarıyım. Depremde mahallede bulunan 700 ev zarar alarak yıkıldı. 4 camimiz vardı. Bunlardan 3 camimiz yıkıldı. Şu anda yeni bir cami yaptık ve 4 camimizin ikisinin minaresi yok ve 2 minaremizin camisi yok. Camilerimiz minaresiz, minarelerimiz ise camisiz kaldı. Mahalleli olarak çabalıyoruz ama hayırseverlerin yardımlarıyla camilerimize minare, minarelere cami yapmak istiyoruz. Hayırseverler yardımcı olursa çok iyi olacak" dedi.

"Mahallemizde 2 minare camisiz, 2 camimiz ise minaresiz kaldı"

Depremde camilerin zarar gördüğünü belirten Mehmet Arslan, "6 Şubat depreminde camimiz buradaydı ama yıkıldı. Camisiz kaldık ama minaremiz duruyor. Mahallemizde 2 minare camisiz, 2 camimiz ise minaresiz kaldı. Hayırseverlerden gelecek yardımlarla yapmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu camiye minare istiyoruz"

Camiye minare yapılmasını isteyen Mustafa Arslan, "Depremde camimizin minaresi yıkıldı. Minaremiz yok. Bu camiye minare istiyoruz. Camilerimizdeki sorunlar çözülürse daha güzel ve memnun oluruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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