Hatay'da deprem felaketinde kaybolan evladını arayan anne umutla bekliyor

HATAY (İHA) – Hatay'da yaşayan Sema Güleç, asrın felaketinden bu yana sesine hasret kaldığı evladından gelecek haberi umutla bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş ve şehir yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin ardından 11 ay geçmesine rağmen hala yakınlarından haber alamayanlar var. Bu insanlardan biri de Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Sema Güleç. Acılı anne mimarlık bölümü mezunu 25 yaşındaki evladı Mustafa Batuhan'dan aylardır haber alamıyor. Depreme Antakya ilçesi Numune Mahallesi Güleryüz Apartmanı'nda yakalanan Mustafa Batuhan, asrın felaketinin ardından adeta yok oldu. Acılı anne Selma Güleç, evladından gelecek haberi aylardır umut içerisinde bekliyor.

"Her kapı ve telefon çaldığında o geldi zannediyorum"

Evladını istediğini dile getiren anne Güleç, "Eğer vefat ettiyse de cenazesini istiyorum. Her kapı ve telefon çaldığında o geldi zannediyorum. Kalbim atıyor acaba o mu geldi yoksa bir haber mi geldi diye ümidimizi kesemiyoruz. Canlı veya cansız bir şekilde oğlumu bulmam lazım" dedi.

Evladını hastaneye götüren vatandaşlara seslenen anne Güleç, "Denildiğine göre battaniyeye konulmuş, 'ne kadar yakışıklı bir çocuk dedim içimden' diyor kadın. Ambulans doluyum diye almamış ve onun üzerine arkadan gelen beyaz bir arabayı durdurup ona koymuşlar. Ben o arabaya seslenmek istiyorum. Numune Mahallesi, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, Güleryüz Apartmanı'nın önünden aldığınız hatırlıyorsanız bize ulaşın" ifadelerini kullandı. - HATAY