Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada

Güncelleme:
Hatay'ın Yeni Mahalle bölgesinde bir apartmana giren kimliği belirsiz 3 kişi, daire önlerindeki ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HATAY'da bir apartmana giren kimliği belirsiz 3 kişi, daire önlerindeki ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçedeki Yeni Mahalle'de bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren kimliği belirsiz genç yaşlarda 3 kişi, daire önlerindeki ayakkabıları çaldıktan sonra kaçtı. Ayakkabıları çalınan apartman sakinleri polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
