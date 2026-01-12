Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada
Hatay'ın Yeni Mahalle bölgesinde bir apartmana giren kimliği belirsiz 3 kişi, daire önlerindeki ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, ilçedeki Yeni Mahalle'de bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren kimliği belirsiz genç yaşlarda 3 kişi, daire önlerindeki ayakkabıları çaldıktan sonra kaçtı. Ayakkabıları çalınan apartman sakinleri polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
