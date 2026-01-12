Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada

HATAY'da bir apartmana giren kimliği belirsiz 3 kişi, daire önlerindeki ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçedeki Yeni Mahalle'de bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren kimliği belirsiz genç yaşlarda 3 kişi, daire önlerindeki ayakkabıları çaldıktan sonra kaçtı. Ayakkabıları çalınan apartman sakinleri polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.