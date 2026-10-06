Hatay'da 90 yaşındaki depremzede enkazı bahçeye çevirip ürünleri hayrına dağıtıyor

Hatay'da depremde yıkılan evin enkazını kendi imkanlarıyla bahçeye dönüştüren 90 yaşındaki Sahip Yurtsever, 100 metre mesafedeki çeşmeden taşıdığı suyla yetiştirdiği ürünleri hayrına dağıtıyor.

Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşayan Sahip Yurtsever, depremde enkaz altında sağ kurtulurken 3 torununu ve gelinini kaybetti. Depremde evinin yıkılmasıyla kızıyla birlikte yaşamaya başlayan Yurtsever, yaşadığı evin karşısındaki müstakil evin enkazının kaldırılmasıyla kolları sıvadı. Kendi imkanlarıyla 100 metre mesafedeki çeşmeden su getirerek bahçeyi sulayan Yurtsever, toprak aşkıyla enkaz alanını bahçeye dönüştürdü. İlerleyen yaşına rağmen eline kazma alan Yurtsever, enkaz alanına kurduğu bahçeye; kabak, biber, domates, mısır ve lahana ekti. Her gün bahçesinde ektiği ürünlerle ilgilenen Yurtsever, yetişen ürünleri satmak yerine mahalle sakinlerine, komşularına ve yoldan geçenlere hayrına dağıtıyor. Gününün önemli bölümünü bahçede geçiren Yurtsever, üretmenin ve yetiştirdiği ürünleri paylaşmanın kendisine huzur verdiğini söyledi.

"Domates ektim, kabak ektim, mısır ektim, biber ektim ve mahalle sakinlerine, komşulara ve yoldan geçenlere veriyorum"

Enkaz alanını kazmayla bahçeye dönüştüren Sahip Yurtsever, "Depremden çok zorluk gördük. Ben oturduğum evdeydim, ev sallandı. Üst tarafta bahçede mutfak vardı, o da yere düştü. Biz altta kaldık ama çok şükür bize bir şey olmadı. Üç tane torunum ve annesi öldü. Sonra biz buraya gelip oturduk. Burası önceden boştu. 'Vallahi burada bir şey ekeceğim' dedim ve yavaş yavaş başladım. Kazmayı elime aldım, azar azar kazarak bu bahçeyi yaptım. Bu bahçeye kabak ektim. Oradan ta şuraya kadar yetişti. Topladım, dağıttım. Hayır olarak veriyorum satmıyorum. Bu kabakları yarın Ramazan'da ayında vereceğim. Yine burada camide dağıtırım. Domates ektim, kabak ektim, mısır ektim, biber ektim ve Bu sene yine soğan ektim. Mahalle sakinlerine, komşulara ve yoldan geçenlere veriyorum" dedi.

"İnsan topraktan uzak duruyor ama toprak insana çok şey veriyor"

Bahçesine ektiği ürünleri yetiştirerek mahalle sakinlerine hayrına dağıtan Sahip Yurtsever, "Toprakla uğraştıkça daha da güç alıyorum. Sabahleyin gelirim, öğlen zamanı gelirim. Her zaman buraya uğrarım. Her gün iki sefer gelirim. Hayrı yapmak beni ferahlatıyor, ben hayır yapmayı severim. Sabah ezanında camiye giderim. Camiden çıkınca eve giderim, çayımı koyarım ve kahvaltımı yaparım. Buraya çıkarım. Güneş çok yükselmeden biraz çalışırım, sonra giderim. Hayır yapmak çok güzel bir şey, hayır kadar güzel bir şey yok. Burada su yok ve yaklaşık 100-150 metre ileride çeşme var. Gidip, su doldurup getiririm. Domatesleri, mısırları ve kabağı sularım. Toprakla ilgilenmek çok güzel bir şey. İnsan topraktan uzak duruyor ama toprak insana çok şey veriyor. Burada bir ev vardı, enkazlar arasındaydı. Ev yıkıldı ve enkazını kaldırdılar. Ben de onun yerine burada bahçeyi yaptım. Biber, kabak, mısır ve lahana ektim. Canımın istediğini değil, hayır olsun diye hepsini veriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı