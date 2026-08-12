Hatay'da 40 Derece Sıcakta Çocuklar Derede Serinliyor

Hatay'da 40 dereceyi bulan sıcakta çocuklar, derede yüzerek serinlediler. Arkadaşlarıyla birlikte suyun keyfini çıkaran Hamza Yiğit Aras, "Sıcak, çimiyoruz. Haftada bir gün geliyoruz" dedi.

Meteorolojinin yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu Hatay'da kavurucu sıcaklar 40 dereceye dayandı. Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar, Karapınar Deresi'nde yüzerek serinlediler. Sıcak havada suyun keyfini çıkaran çocuklar, doyasıya eğlendiler. Sıcak havada yüzdüklerini belirten Hamza Yiğit Aras, "Sıcak, çimiyoruz. Haftada bir gün geliyoruz. Biz Aktepeliyiz, biz de buraya geliyoruz yüzmeye" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı