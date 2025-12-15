Haberler

Hatay Valiliği'nden deprem açıklaması

Hatay Valiliği'nden deprem açıklaması
Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik olumlu bir rapor verdi ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.

Hatay Valiliği, kent merkezinde yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

AFAD verilerine göre saat 12.20 sıralarında Hatay'ın Antakya ilçesinde 7 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremi hisseden vatandaşlar tedirginlik yaşadı. İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım yaşanmadığı öğrenildi.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hatay Antakya ilçesinde 4.2 Mw büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
