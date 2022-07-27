Hatay'da 36. Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası Sona Erdi - Haberler

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Hatay'da 36. Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası Sona Erdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından her yıl Hatay’ın anavatana katılışının yıl dönümünde düzenlenen Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası sona erdi.

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Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından her yıl Hatay'ın anavatana katılışının yıl dönümünde düzenlenen Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası sona erdi.

Bu yıl HBB Esentepe Futbol Sahası'nda 36'ncısı düzenlenen turnuvanın şampiyonluk maçı; Antakya Grubu şampiyonu Güneyler ile Körfez Grubu şampiyonu İskenderun 5 Temmuz Veteranlar arasında yapıldı. İlk yarıyı 1-0 önde bitiren Güneyler takımı ikinci yarı skoru 3-0'a getirerek şampiyon oldu.

Güneyler takımına şampiyonluk kupasını veren Başkan Lütfü Savaş, şunları söyledi:

"Çok yorucu, çok zevkli ve genellikle centilmence geçen bu maçlarımız sonunda her iki ilçemizde şampiyon olmuş iki takım bu akşam mücadele etti, onlara ve bundan önceki bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum. Bu akşam bir takım galip gelecekti, Antakya grubunun birincisi Güneyler şampiyon oldu. İkinci olan İskenderun 5 Temmuz Veteranlar takımını da tebrik ediyorum. Dostça başlayan maç kardeşçe bitti."

İskenderun 5 Temmuz Veteranlar takımı ise kupasını Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu'nun elinden aldı. Maçın hakemi Mehmet Dönmezal ve ekibine, HBB Başkan Vekilleri Murat Hayzaran ile Fedai Yücedal çiçek hediye etti. Turnuva sonunda yedi takıma centilmenlik ödülleri takdim edildi.

ANKA / Yerel

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