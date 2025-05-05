Hatay'da 05.05.2025 için Nikah Yoğunluğu

Hatay'da evlenmek için aylar öncesinden '05.05.2025' tarihini tercih eden çiftler, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdular.

Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden '05.05.2025' tarihini tercih etti. Antakya ilçesinde evlenmek için 3 adet 5'in bir araya gelmesini bekleyen çiftler, Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi'nde kurulan prefabrik nikah dairesinde yoğunluk oluşturdular. Depremin yaralarının sarıldığı kent genelinde '05.05.2025' tarihinde yaklaşık 200 çiftin nikah kıyarak dünyaevine girmesi planlanıyor.

"Her yılın özel bir tarihi ve dönemi olduğu için biz de bu yıl bu tarihi yakalamak istedik"

Özellikle bu tarihi seçtiklerini ifade eden gelin Merve Ulaş, "Bugün '05.05.2025' tarihinde bir tutulma gibi oluyor. Her yılın özel bir tarihi ve dönemi olduğu için biz de bu yıl bu tarihi yakalamak istedik. Bu güzel bir günde mutlu bir evlilik olsun. Bugün çok mutluyum. Çünkü mükemmel bir gün seçtim. Bu nedenle umarım güzel günler nasip olur" dedi.

"Evlilik yıl dönümünün unutamayacağımız ve sürekli aklımızda kalacak bir tarih olması için bu tarihi seçtik"

Evlilik yıl dönümünü unutmamak için özel bir günde seçtiklerini söyleyen damat Resul Kırılmaz, "Evlilik için '05.05.2025' tarihini seçmek istedik. Bu özel günde nikahımızı kıymayı çok istedik. Mutlu zamanlar, evlilik ve gelecek nasip olur inşallah. Evlilik yıl dönümünün unutamayacağımız ve sürekli aklımızda kalacak bir tarih olması için de bu tarihi seçtik. Evlilik tarihini inşallah unutmayacağım" şeklinde konuştu.

"Bugün yaklaşık 18 nikahımız var ve Hatay şehrimizde evlendirme dairelerimizde yaklaşık 200 çiftin nikahlarını kıyıyoruz"

Hatay'da '05.05.2025' özel günde yaklaşık 200 nikahın kıyılacağını ifade eden nikah memuru Niyazi Yalçın, "'05.05.2025' tarihinde özel günde bayağı yoğunluk var. Evlenmek isteyen çiftlerin bu yıl '05.05.2025' ve '25.05.2025' tarihlerinde yoğunluk oluyor. Bu ün yaklaşık 18 nikahımız var ve onları kıyacağız. Her yılın özel tarihlerinde bizde yoğunluk yaşanıyor. Bugün gibi belirgin tarihler evlenen çiftlerin özellikle damatların evlilik tarihlerini unutmaması açısından iyi oluyor. Hatay şehrimizde evlendirme dairelerimizde yaklaşık 200 çiftin nikahlarını kıyıyoruz. Ömürlerinin son nefeslerinin demine kadar mutlu olmalarını diliyorum. Hayata sımsıkı sarılmalarını, birbirlerine sahip çıkmalarını, mutlu, huzurlu ve sağlıklı evlilikler olsun diliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY