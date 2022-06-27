Hatay Büyükşehir'den Reyhanlı'ya Yeni Yeşil Alan

Hatay Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir kent oluşturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi. Reyhanlı Cemil Meriç Parkı, Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Parkın açılışına Lütfü Savaş ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir, CHP Reyhanlı İlçe Başkanı Nihat Dağ, İYİ Parti İlçe Başkanı Serkan Sulu, Saadet Partisi İlçe Başkanı İbrahim Göçmez, DEVA Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Saçar, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ahmet Hilmi İri, HBB yöneticileri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Reyhanlı'nın girişindeki iki hastanenin tam ortasında kalan kullanılmaz haldeki alanı yaptığı dokunuşlarla modern bir görünüme kavuşturdu.

SAVAŞ: "REYHANLI'YA NEFES ALINABİLECEK BİR ALAN KAZANDIRDIK"

Reyhanlı'ya nefes alınabilecek bir alan kazandırdıklarını söyleyen Lütfü Savaş, "İlçeye hizmetlerimiz sadece bu parkla sınırlı kalmadı. Yaptığımız artıma tesisi artan nüfusa yeterli gelmemeye başladı. Bu yüzden yeni bir arıtma tesisi yapmak zorundayız. İçme suyu şebekesinde yeni çalışmalar yapacağız. Sanayi sitemizin arıtmasını, altyapısını ve yollarını yapıyoruz. Esnafımıza ve iş insanımıza hayırlı olsun" dedi.

"HER ŞEYE RAĞMEN DURMADAN, YORULMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİK"

Pandemiye rağmen hizmetlerini aksatmadıklarını kaydeden Savaş, "Her şeye rağmen durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettik. Parkımız tüm ilçeye hayırlı olsun. Umarım bu parkta oynayan, büyüyen evlatlarımız Cemil Meriç gibi fikir insanı ve filozof olur. ve buradan nice Cemil Meriç'ler yetişir" diye konuştu.

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Murat Bayram da parkın teknik bilgilerini paylaştı.

Cemil Meriç Parkı'nın son bir buçuk yıl içinde şehre kazandırılan 465 bin metrekarelik yeşil alanın bir parçası olduğunu söyleyen Bayram, "Parkımız, biyolojik göletten yürüyüş yollarına, çocuk oyun gruplarından futbol sahasına, büfelerden fitness aletlerine kadar çok sayıda yapıdan oluşmaktadır. Parkımız, Reyhanlı'daki yeşil alan açığını önemli ölçüde kapatmıştır" dedi.

HBB'DEN HATAY'A SON BİR BUÇUK YILDA 750 BİN METREKARELİK YEŞİL ALAN

Bayram, HBB'nin kent genelindeki bir buçuk milyon metrekarelik yeşil alan miktarına son bir buçuk yılda EXPO alanları ile birlikte 750 bin metrekare eklediğini de sözlerine ekledi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, son bir yılda Hatay'da güzel şeylerin olduğunu belirterek, gastronomi alanında yapılanların, EXPO 2021 ve Hatay Deniz Otobüsü projelerinin Hatay'ın gelişimi için yapılan önemli yatırımlar olduğunu söyledi.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de HBB'nin ilçeye ve kente yaptığı hizmetlerden örnekler verdi. HBB'nin 185 kilometrelik içme suyu şebekesini yenilediğini söyleyen Tokdemir, altyapısı biten tüm bölgelerde beton asfalt çalışmasının yürütüldüğünü belirtti.

BAŞKAN SAVAŞ, ÇOCUKLARLA TOP OYNADI

Açılışın ardından Savaş ve beraberindekiler, parkı gezdi.

Parkta dinlenen vatandaşlarla sohbet eden ve bol bol hatıra fotoğrafı çekilen Savaş, çocukları unutmadı. Başkan Savaş, çocukların ricasını kırmayarak futbol sahasında birlikte top oynadı.

ANKA / Yerel