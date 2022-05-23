Hatay Büyükşehir'den Karlısu Mahallesi'ne Beton Asfalt Hazırlığı - Haberler

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Hatay Büyükşehir'den Karlısu Mahallesi'ne Beton Asfalt Hazırlığı

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yeni yol yapım, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yeni yol yapım, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Kentteki ulaşımı daha konforlu ve güvenli bir hale getirmek için tüm birimleri ile koordineli bir şekilde hareket eden HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Karlısu Mahallesi bağlantı yolunda beton asfalt öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.

Çalışmaların tamamlanması ile kısa süre içerisinde beton asfalt serimine başlayacaklarını belirten Büyükşehir ekipleri, yolların modern hale getirilip trafiğe açılacağını açıkladı.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Antakya, Karlısu, Hatay, Yerel, Haberler

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